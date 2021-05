Lazio e Salernitana in Serie A? Lotito avrebbe 30 giorni per cederla: la situazione

La Salernitana è pienamente in lotta per la promozione, la stagione in Serie B è stata ben al di sopra delle aspettative. Gli ultimi minuti si preannunciano scoppiettanti, la corsa alla Serie A è entrata nella fase decisiva. Il merito è principalmente del presidente Lotito. La stagione può diventare entusiasmante per il numero uno della Lazio, il club biancoceleste sta attraversando un momento molto importante in campionato ed è pienamente in lotta per la qualificazione in Serie A. Grandissimo entusiasmo anche per la Salernitana, i tifosi sono in estasi per la possibilità di ritorno in massimo categoria.

Lazio e Salernitana in Serie A? La situazione

Una norma della Figc vieta alla stessa persona di guidare due club nella stessa categoria. Lotito avrebbe 30 giorni a disposizione per cedere il club ad una terza persona. Secondo quanto riporta il comma 1 dell’articolo 16 del Noif è vietato essere a capo di due club che militano nella stessa serie. Lotito non potrebbe cedere il club al cognato Mezzaroma perché comma 2 dello stesso articolo 16 precisa “un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali”.