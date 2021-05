Il padre di Scamacca ‘distrugge’ Trigoria, l’attaccante: “sono scosso”

Si è verificato un episodio incredibile a Trigoria, il padre dell’attaccante Scamacca è entrato nel centro sportivo della Roma per minacciare i dirigenti giallorossi e ha distrutto alcune auto. Non sono chiari i motivi del folle gesto, lo stesso calciatore è sconvolto come riporta Gazzetta.it.

“Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. E’ doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Mio padre da molto tempo non vive con mia madre, non sono divorziati solo perché non si sono mai sposati, io sono cresciuto con mia madre e mia sorella. Sono loro la mia famiglia. Abbiamo rapporti solo saltuari. Lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me. Chiedo rispetto della mia privacy. Mio padre non ha mai avuto a che fare con la gestione della mia carriera, tantomeno negli ultimi anni. Sono molto dispiaciuto e scosso per l’accaduto, ma ho rapporti talmente saltuari con mio padre, da non sapere cosa altro dire”.