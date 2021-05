Le notizie del giorno, accordo Lega-Sky. Focolaio in Serie C, il Leicester nella storia

Le ultime ore sono state scoppiettanti per il mondo del calcio italiano ed estero, tantissime le notizie. E’ stato raggiunto l’accordo tra la Lega Serie A e Sky per l’assegnazione dei diritti tv di 3 partite a turno in co-esclusiva. Tutte le partite saranno trasmesse da DAZN, si tratta di una rivoluzione per quanto riguarda la visione delle gare del massimo campionato italiano. “La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che l’Assemblea riunitasi in data 14 maggio 2021, ai sensi di quanto previsto dall’Invito a presentare Offerte Diritti Audiovisivi Campionato di Serie A Pacchetti Dirette a Pagamento per il territorio italiano – Procedura riservata agli Operatori della comunicazione – Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 del 4 gennaio 2021 e dell’Invito alla Trattativa Privata del 27 aprile 2021, ha deliberato l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi del Pacchetto 2 alla società Sky Italia S.r.l.”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Si torna in campo per la Serie C, continua il programma con playoff e playout. In particolar modo oggi si disputeranno partite interessanti per evitare la retrocessione, il Bisceglie dovrà vedersela con la Paganese, mentre il Ravenna contro il Legnago. La sfida tra Fano e Imolese è stato invece posticipata a causa di un focolaio da Coronavirus, la conferma è arrivata direttamente dalla Lega Serie C. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Grandissima impresa del Leicester che ha vinto la prima FA Cup della sua storia, il successo è arrivato dopo 137 anni. Niente da fare per il Chelsea che si è arreso in finale, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Tielemans al 63′. Il Leicester non è nuovo a queste imprese, è indimenticabile la vittoria della Premier League nella stagione 2015-2016 con Claudio Ranieri alla guida. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).