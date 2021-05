Le notizie del giorno, Allegri torna alla Juventus. La bomba su Donnarumma e la prima cessione dell’Inter

Le notizie del giorno sul calcio, le ultime ore sono state scoppiettanti soprattutto sul fronte panchine. E’ fatta, Massimiliano Allegri torna alla Juventus. La notizia era nell’aria e adesso ha trovato conferme. Il tecnico livornese ha deciso di tornare in bianconero e ha rifiutato il corteggiamento di Inter e Real Madrid, prenderà il posto di Andrea Pirlo: l’ex centrocampista è stato esonerato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La pandemia ha portato ai club tantissimi problemi dal punto di vista economico e anche la Juventus ha bisogno di risparmiare. L’arrivo in panchina di Allegri cambia le strategie sul mercato e l’addio di Cristiano Ronaldo sembra più vicino. La cessione del portoghese dovrebbe finanziare l’arrivo in porta di Gigio Donnarumma. Il portiere ha ufficialmente lasciato il Milan a parametro zero e rappresenta un affare anche dal punto di vista economico, in corsa Juventus e Barcellona ma nelle ultime ore sono arrivati due indizi a favore dei bianconeri. Donnarumma ha messo un like alla notizia del ritorno di Allegri alla Juventus, poi si è fotografato con Bernardeschi e la didascalia sembra lasciare pochi dubbi: “great feeling”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

L’Inter dovrà fare i conti con almeno due cessioni pesanti, i principali candidati sono Hakimi e Lautaro Martinez. In particolar modo l’esterno è stato protagonista di una stagione eccezionale, si è confermato uno dei migliori nel suo ruolo: è bravissimo in fase di spinta grazie a gol ed assist ma è migliorato tantissimo anche dal punto di vista difensivo. L’ex Borussia Dortmund e Real Madrid è finito nel mirino del Psg, la valutazione minima dell’Inter è di 55 milioni di euro. Le situazione economica di tutti i club non è buona e per questo dovrebbero andare in scena scambi. Il club francese ha proposto Leandro Paredes, pedina interessante per l’Inter. Cash + Paredes, il Psg prova a convincere l’Inter. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).