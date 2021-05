Le notizie del giorno, arrestati Neres e Arboleda. La contestazione ad Inzaghi e la decisione di Buffon

Tutte le notizie del giorno sul mondo del calcio italiano ed estero, le ultime ore sono state scoppiettanti. Arrivano brutte notizie per David Neres e Robert Arboleda: sono stati arrestati per aver partecipato a una festa clandestina. I calciatori di Ajax e San Paolo sono stati fermati dalle forze dell’ordine e successivamente portati in caserma per crimini contro la salute pubblica. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in villa: intorno alle 2 di notte erano presenti 124 persone al festino, la maggior parte senza mascherina e senza mantenere il distanziamento “Abbiamo incontrato due calciatori lì, dovrebbero essere loro a dare l’esempio”, ha dichiarato il federale Frota al termine dell’operazione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

I tifosi della Lazio non hanno gradito il dietrofront dell’allenatore Simone Inzaghi. Sono giorni di grande tensione in casa biancoceleste, la notizia dell’addio dell’allenatore è stato come un fulmine a ciel sereno per i tifosi biancocelesti. Sono arrivate tantissime reazioni, Inzaghi è passato in poche ore da bandiera della Lazio a traditore. A Formello sono apparse delle scritte contro l’ormai ex allenatore biancoceleste: “Inzaghi traditore, servo del calcio moderno”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

In Italia solo Juventus o Parma. Gigi Buffon si prepara per una nuova esperienza all’estero, il portiere è in contatto con il procuratore per valutare al meglio il futuro. L’estremo difensore si sente ancora competitivo e non ha intenzione di smettere. L’obiettivo è quello di valutare le offerte dall’estero e poi prendere una decisione definitiva. La conferma è arrivata in un’intervista a GQ: “Se voglio continuare a progredire come uomo devo cercare di fare un altro tipo di esperienza che non sia in Italia, perché già solo l’idea di imparare un’altra lingua, venire a contatto con altra gente e superare difficoltà di qualunque tipo, sono tutti step che ti danno tanta sicurezza. E io sento che sto bene quando capisco che faccio qualcosa per migliorarmi come persona e non solo come calciatore. Al mio procuratore ho detto di non guardare nel nord Europa perché non è uno dei miei desideri. È qualcosa che escludo a priori”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).