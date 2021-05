Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Mancava l’ufficialità che è arrivata: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. Si tratta di una scelta importante del presidente De Laurentiis che ha deciso di sostituire Gennaro Gattuso con un tecnico di primissimo livello, l’ex Inter non ha bisogno di presentazioni: è uno dei migliori in circolazione. La prima scelta sembrava Conceicao, poi il passo indietro ed il cambio di strategia. Spalletti è diventato la prima scelta con Italiano alternativa. L’accordo non è stato difficile da trovare, Spalletti aveva una grandissima voglia di tornare in panchina. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono in arrivo decisioni importanti dal punto di vista dirigenziale (dopo l’addio di Paratici) e sul fronte calciomercato. La Juventus avrebbe scelto la figura per l’incarico di amministratore delegato: si tratta di Maurizio Arrivabene. Protagonista anche nel mondo dei motori con la scuderia Ferrari. E’ in vantaggio su Giovanni Carnevali del Sassuolo. Interessanti aggiornamenti anche sul fronte calciomercato. L’arrivo di Allegri in panchina allontana sempre di più Cristiano Ronaldo dalla Juventus. I bianconeri vorrebbero risparmiare i 31 milioni di euro di ingaggio e valutano il cartellino 30 milioni di euro. Il portoghese potrebbe rientrare in qualche scambio (con formule diverse) con Manchester United e Psg, i nomi caldi sono quelli Pogba e Icardi. Il tecnico Allegri avrebbe chiesto anche il ritorno di Pjanic mentre continua la trattativa con Donnarumma. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Antonio Conte è un allenatore vincente e non ha accettato il passo indietro dell’Inter. Al suo posto è stato scelto Simone Inzaghi, un allenatore senza grosse pretese dal punto di vista tecnico. Conte è destinato ad una panchina top, in cima alla lista c’è il Real Madrid. L’ex Ct della Nazionale è seriamente intenzionato al progetto, ma avrebbe chiesto alcuni calciatori per accettare la proposta. Sembra difficile il ritorno di Hakimi considerando anche l’offerta del Psg che ha già messo sul piatto circa 60 milioni di euro. Il pupillo di Conte si chiama Lukaku in attacco ma l’operazione è legata all’eventuale cessione di Benzema. A centrocampo tutto su Kante mentre sempre per l’attacco è pronto l’assalto a Lautaro Martinez. Non è da escludere il nome di Bastoni per la difesa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continuano ad arrivare problemi fuori dal campo per Cristiano Ronaldo. Il calciatore si sta preparando per gli Europei in compagnia di Georgina Rodriguez e ha acquistato un super attico da 7,3 milioni di euro. Secondo quanto riporta il canale locale Sic Noticias e secondo il comune di Lisbona la veranda costruita sulla terrazza sarebbe illegale. Il progetto è stato concordato tra Ronaldo e gli architetti, che hanno chiesto la demolizione del tendone. La situazione dovrà essere monitorata, lo stesso calciatore della Juventus ha deciso di non commentare la notizia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).