Le notizie del giorno, battibecco Ibra-Lukaku. Offerta dall’estero per Paratici, la battaglia per la Superlega

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Continua il botta e risposta tra Ibrahimovic e Lukaku, tutto è nato dal battibecco in occasione del derby di Coppa Italia. Subito dopo il trionfo in campionato, il belga ha punzecchiato: “il vero Dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi! King of Milano”, il chiaro riferimento è a Ibrahimovic. Lukaku è tornato sull’argomento in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Perdevamo 1-0, avevo sbagliato un gol, ero un po’ arrabbiato. Le sue parole mi hanno colpito. Non sono contento di aver reagito così, però non sono uno che si fa mettere i piedi in testa. Sono umile e tranquillo, sono un vincente e mi batto alla morte per i compagni e per la vittoria. Ibrahimovic è un gran giocatore, ha vinto ovunque è passato, ha segnato più di 500 gol. Come uomo? Fino al Manchester un buon rapporto. Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello in serie A. Lui vuole vincere per sé, io per l’Inter, Cristiano Ronaldo per la Juve…”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La stagione della Roma è stata deludente, i giallorossi sono reduci dalla vittoria contro il Manchester United che però non è servita a staccare il pass per l’ultimo atto di Europa League. I tifosi non sono soddisfatti dalla squadra e oggi è andato in scena un confronto con la squadra, la richiesta è stata quella di maggiore impegno nelle ultime quattro partite, soprattutto nel derby contro la Lazio. E’ stato esposto anche uno striscione dalla Curva Sud: “Noi a prescindere e ad oltranza romanisti per sempre, voi su contratto e di passaggio. Non dimenticatelo mai!”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Il primo a lasciare la Juventus dovrebbe essere Paratici. Il contratto del dirigente è in scadenza il 30 giugno 2021 e non sembrano esserci i margini per un rinnovo. L’ultima stagione non è stata all’altezza e sono finiti tutti in discussione, dai dirigenti ai calciatori. Paratici è considerato ancora un top nel suo ruolo ed è pronta ad aprirsi una vera e propria asta. Una squadra ha già avviato i primi passi, si tratta del Bayern Monaco. Attualmente il ruolo è ricoperto da Salihamidzic, ma l’ex calciatore potrebbe salutare al termine della stagione. Al suo posto è stato individuato proprio il nome di Paratici, le prossime settimane saranno fondamentali. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arrivano importanti aggiornamenti sul caos Superlega. La Uefa ha trovato l’accordo con i 9 club ribelli: si tratta di Inter, Milan, City, United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid. Sono arrivate le scuse e l’impegno a partecipare sempre alle competizioni Uefa. Real Madrid, Barcellona e Juventus sarebbero pronte a chiedere risarcimenti milionari ai club che hanno deciso di ritirarsi. E’ quanto riporta il New York Times: Perez, Laporta e Agnelli avrebbero inviato una lettera ai colleghi minacciando azioni legali. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).