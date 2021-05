Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Arrivano nuovi aggiornamenti clamorosi che riguardano la Superlega. Non si placano le polemiche, continui botta e risposta tra la Uefa, le squadre che hanno rinunciato e quelle che non hanno accettato il passo indietro. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna non sono sicuramente incoraggianti per Juventus, Real Madrid e Barcellona. Secondo quanto riporta l’emittente Cadena Cope le tre squadre sono pronte ad essere escluse dalle coppe europee per le prossime due stagioni. Come confermato la Uefa avrebbe già deciso il provvedimento e l’annuncio dovrebbe arrivare al termine della finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City. A spingere per la decisione sarebbe stato Ceferin. I tifosi della Juventus sono in ansia, rischiano di rinunciare alla Champions League per le prossime due stagioni. E per il club sarebbe un danno economico molto pericoloso per il futuro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Mourinho non ha bisogno di presentazioni, è ancora uno dei migliori allenatori in circolazione: i tifosi della Roma sono al settimo cielo e aspettano con ansia l’inizio della nuova stagione. Sono già andati in scena contatti tra Mourinho e la dirigenza per valutare le mosse di calciomercato della prossima stagione, le richieste dell’allenatore sono chiare. Una situazione ancora da valutare è quella che riguarda il ruolo di centravanti. Dzeko è un grandissimo attaccante, il ribaltone in panchina ha cambiato le strategie e il bosniaco potrebbe anche rimanere. Ma non sono da escludere colpi di scena e la Roma sta valutando altri nomi: il più importante è quello che porta a Belotti. Il Gallo ha dimostrato di essere pronto per una grande squadra, il Torino chiede tra i 40 ed i 50 milioni di euro e nella trattativa potrebbero rientrare anche delle contropartite. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il futuro di Zidane potrebbe essere in un’altra squadra, l’addio al Real Madrid dovrebbe materializzarsi al termine della stagione. Alla vigilia della partita contro il Siviglia ha parlato proprio il tecnico francese: “Concentriamoci sul finale di questa stagione, poi renderò, come sempre, le cose molto semplici al Real Madrid, un club che mi ha sempre dato tutto. Non voglio creare alcun tipo di problema, pensiamo alle prossime quattro partite e poi vedremo che succederà. Non so se sono il tecnico adatto per questa squadra, ma ad oggi sono qui e voglio godermi ogni singolo momento, poi si vedrà quello che accadrà”. Le parole avvicinano tantissimo all’addio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).