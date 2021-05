Le notizie del giorno, furia Vigorito contro gli arbitri. Tutti su Vlahovic, aggredita la figlia di Grassadonia

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un bruttissimo episodio si è verificato alla vigilia dell’ultima giornata del campionato di Serie B. La Salernitana si gioca la promozione nel campionato di Serie A e dovrà conquistare i tre punti sul campo del Pescara per essere sicura del salto di categoria. Secondo quanto ricostruito anche dai quotidiani locali si sarebbe verificato un brutto episodio: la figlia 18enne di Gianluca Grassadonia, l’allenatore del Pescara che è di Salerno è stata aggredita con calci e spintoni da alcuni teppisti. Il racconto è arrivato direttamente da Annabella Castagna, moglie di Grassadonia. “Dopo cinque giorni di minacce dirette alla nostra famiglia, quest’ultima follia è intollerabile, nostra figlia è stata aggredita con spintoni e calci affinché il papà capisca… tutto questo per una partita di calcio. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno mostrato solidarietà, ma mi sembra chiaro che ora più che mai la nostra vita continuerà lontano da Salerno”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Vlahovic ha dimostrato di essere un attaccante completo. E’ bravissimo in fase realizzativa, è forte fisicamente e riesce a far salire la squadra, deve un pò migliorare dal punto di vista tecnico ma le basi sono comunque importanti. E’ pronto l’assalto di tantissimi club, italiani ed esteri. La Fiorentina punta tantissimo sul serbo, ma ha già fissato la valutazione economica: 50 milioni di euro. In Serie A sono disposte a fare follie Milan e Roma, ovviamente nei limiti considerando la crisi economica e per questo potrebbero essere proposte delle contropartite. Sirene anche da Premier League e Liga, in particolar modo si sono registrati già dei sondaggi di Atletico Madrid e Liverpool. L’estate si preannuncia caldissima, con ogni probabilità Vlahovic cambierà maglia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ furia Benevento dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro il Cagliari. Nel mirino è finito il calcio di rigore non concesso su un tocco su Nicolas Viola, pesantissime dichiarazioni del presidente Vigorito ai microfoni di Sky Sport.“Credo che con i mezzi che ha a disposizione, il calcio possa fare a meno di fare filosofia e discutere di massimi sistemi e teoremi e debba fermarsi a guardare le immagini, che hanno visto in tutta Italia. Tutti tranne Mazzoleni: non ho mai parlato di arbitri, ma mi sono arrivati messaggi da Napoli, e tutti hanno scritto che Mazzoleni è messo lì sempre per ammazzare le squadre del Sud”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).