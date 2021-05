Tutte le notizie del giorno sul mondo del calcio italiano ed estero, le ultime ore sono state scoppiettanti. Le strategie della Juventus sono tutte legate al futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è legato da un contratto con la Juventus fino al 2022, ma l’addio anticipato non è da escludere. Molto dipenderà anche dalla qualificazione in Champions League, Ronaldo guadagna 31 milioni di euro e non è una cifra raggiungibile per le altre squadre e anche la Juventus chiede circa 30 milioni di euro. Il quotidiano ‘Sport’ lancia una notizia interessante: la Juventus avrebbe individuato un eventuale sostituto di Cr7, si tratta di Griezmann del Barcellona. I blaugrana sono ad un passo da Aguero e il francese potrebbe salutare per provare l’esperienza italiana. Non mancano però gli ostacoli, dal valore del cartellino all’ingaggio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il calcio italiano deve fare i conti con un nuovo scandalo riguardante i rimborsi spese per gli arbitri. E’ stata aperta un’indagine per presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. La conferma era arrivata attraverso un comunicato. Secondo quanto riporta l’Ansa sono emersi i nomi degli arbitri sospesi: Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Monza sta già programmando la prossima stagione e ha intenzioni serie con l’obiettivo di dominare il campionato. Il rapporto con l’allenatore Brocchi è destinato ad interrompersi e Galliani starebbe valutando un altro ex Milan per la panchina: Filippo Inzaghi. L’ex attaccante è reduce dalla deludente retrocessione con il Benevento, in Serie A è stato molto sfortunato nelle sue esperienze mentre in Serie B ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori. Si è già registrato un contatto telefonico con l’intenzione di approfondire la situazione nei prossimi giorni. E in porta è nata la pazza idea Buffon: il portiere ha comunicato di aver ricevuto un sms folle, proprio Galliani è il maggior indiziato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il calcio argentino ha deciso di fermarsi di nuovo. L’annuncio è arrivato direttamente dall’AFA (Asociación del Fútbol Argentino), il motivo è la nuova ondata di Coronavirus che ha portato un aumento dei casi. Tra le partite rinviate anche le semifinali della Copa de la Liga Profesional, si tratta di Independiente-Colon e Racing Club-Boca Juniors, sfide in programma per domenica 23 maggio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).