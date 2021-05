Le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio, il centrocampista ex Avellino Filippo Viscido è stato trovato senza vita. Si è suicidato ieri a Battipaglia dove risiedeva con la famiglia, aveva 31 anni e lascia moglie e figli. Sconosciuti i motivi del gesto, il corpo del calciatore è stato trovato all’interno di un garage. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio, in particolar modo l’Avellino, in neroverde ha giocato dal 2009 al 2011 e sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio. Il centrocampista aveva iniziato la carriera nel Chieti, poi ha indossato le maglie di Palmese, Sorrento, Licata, Savoia, Potenza, Campobasso, Cavese e Afragolese. Con l’Avellino ha disputato i campionati di Serie D e C2. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un dettaglio nelle ultime ore non è passato inosservato. Un video ha fatto il giro del web, secondo le immagini di “Persemprecalcio.it” Cristiano Ronaldo ha caricato le sue sette supercar su un camion di Rodo Cargo, una nota azienda di traporti con sede a Lisbona. Le voci di un possibile ritorno in Portogallo continuano a circolare e questo nuovo episodio è destinato ad alimentare ancora di più notizie di un addio alla Juventus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus è già concentrata per la finale di Coppa Italia, proprio contro l’Atalanta. Le chance di permanenza per l’ex centrocampista sono bassissime, la dirigenza avrebbe già deciso per il ribaltone dalla prossima stagione.

IL SOGNO: ZINEDINE ZIDANE – Il sogno per la panchina della Juventus porta un nome e un cognome: Zinedine Zidane. Il francese ha comunicato ufficialmente l’addio al Real Madrid, la stagione con i Blancos è stata comunque all’altezza e l’allenatore ha confermato tutto il suo valore. E’ in corsa per la panchina della Nazionale francese, l’ostacolo principale per la Juventus è rappresentato dall’ingaggio da 13 milioni a stagione.

IL RITORNO: ALLEGRI – Massimiliano Allegri ha intenzione di tornare protagonista e la preferenza sulla Juventus è ancora altissima. Il rapporto con la piazza è rimasto ottimo ed il livornese è legato da un’amicizia con Andrea Agnelli. E’ però in corsa anche per la panchina del Real Madrid per sostituire Zinedine Zidane.

LA PAZZA IDEA: GATTUSO – Nelle ultime ore sono circolate con insistenza voci su un interesse della Juventus per Gennaro Gattuso. Il rapporto con il Napoli è destinato ad interrompersi dopo la probabile qualificazione in Champions League. La dirigenza bianconera ha apprezzato molto il lavoro dell’ex Milan, l’allenatore è migliorato tantissimo anche dal punto di vista tecnico e può rappresentare un’occasione per la panchina. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).