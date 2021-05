Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. La questione più spinosa in casa Milan è quella legata al portiere Donnarumma. L’estremo difensore si è confermato uno dei migliori in circolazione ed il contratto è in scadenza a giugno, i rossoneri rischiano di perdere il portiere a parametro zero. I contatti tra il Milan e Donnarumma sono stati continui: molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, ma anche l’aspetto economico preoccupa. L’estremo difensore chiede 10 milioni di euro a stagione, più le commissione al procuratore Raiola (circolano voci di una richiesta da 20 milioni!). Sono due le squadre in pole in caso di addio: Juventus e Barcellona con i bianconeri alla ricerca del nuovo Buffon nonostante il buon rendimento di Szczesny. Ma l’occasione Donnarumma è davvero ghiotta. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono tante le soluzioni valutate dalla Juventus per il post-Pirlo. Ovviamente continua a circolare il nome di Massimiliano Allegri, il livornese è pronto a tornare in panchina ed è in corsa anche per sostituire Zidane al Real Madrid. Il sogno di Agnelli porta proprio al francese, l’ostacolo principale è rappresentato dallo stipendio dell’ex juventino. Non è da escludere l’assalto a Simone Inzaghi, l’addio alla Lazio sembra vicino. Infine una soluzione low-cost che porta a Sinisa Mihajlovic del Bologna, seguito già in passato dai bianconeri. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Atletico Madrid si è laureato campione di Spagna, è stata una stagione veramente incredibile per la squadra di Simeone. L’attaccante Suarez ha deciso di togliersi qualche sassolino contro il Barcellona ai microfoni di Movistar. “Una stagione straordinaria. Ci hanno sottovalutato. Come hanno sottovalutato me a Barcellona. Mi sono sentito sminuito, mi sono sentito motivato perché volevo dimostrare di essere ancora ad alti livelli”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).