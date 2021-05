Le notizie del giorno, il Milan su Sarri. Le novità sulla Superlega, D’Urso indagato per omicidio stradale

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Stefano Pioli ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, soprattutto nella prima parte è stato protagonista di un percorso veramente eccezionale. Poi ha dovuto fare i conti con un calo di condizione e con l’assenza di calciatori importanti nel periodo chiave, la situazione si è complicata tantissimo. L’ex Fiorentina si giocherà tutto nelle prossime partite ed un ribaltone non è completamente da escludere. Il mercato può infatti regalare l’occasione Sarri, l’ex Juventus è libero di trovarsi una nuova squadra dopo l’esperienza in bianconero ed il dietrofront della Roma, con i giallorossi la trattativa era in stato avanzato poi il cambio di strategia ha sorpreso tutti: la Roma ha scelto Mourinho. E Sarri aspetta il Milan, altrimenti accetterà una nuova esperienza all’estero. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continuano ad arrivare tantissime reazioni sulla Superlega, la notizia del rischio esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni di Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona ha scatenato tantissime reazioni. Il progetto è naufragato dopo il dietrofront delle squadre inglesi mentre i due club italiani e quelli spagnoli non hanno fatto un passo indietro. “Non c’è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee, c’è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente”. E’ quanto riportato da fonti interne alla Superlega all’Ansa, le squadre coinvolte non possono rischiare l’esclusione dalle coppe. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Cittadella è concentrato sul campionato di Serie B con l’obiettivo di conquistare la qualificazione ai playoff e giocarsi la promozione in Serie A. Sono emersi problemi fuori dal campo che riguardano il calciatore Christian D’Urso. Il centrocampista è indagato per omicidio stradale. L’episodio risale al 23 aprile, il giocatore ha investito un noto collaboratore, Lino Simonetto. L’uomo di 77 anni giungeva in bicicletta, mentre il ragazzo guidava l’auto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).