Le notizie del giorno, il VIDEO dell’esame farsa di Suarez. La smentita dell’avvocato, 12 mesi a Lotito

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. E’ sempre più giallo sul caso Suarez che riguarda anche la Juventus. Nel corso dell’udienza, Andrea Agnelli aveva rivelato che l’attaccante ex Barcellona si era proposto per un trasferimento in Italia, in bianconero. Ivan Zaldua, l’avvocato dell’uruguaiano ha però smentito questa versione: “Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha contattato direttamente Suarez. Successivamente ha contattato me per iniziare la trattativa e da lì in poi ho avuto molte conversazioni con il signor Paratici”. Poi l’avvocato ha svelato tutti i dettagli della trattativa: “Ci siamo scambiati la prima mail il 29 agosto con la proposta contrattuale con i termini economici dell’ingaggio e dei bonus e successivamente abbiamo raggiunto un accordo biennale con la possibilità che le parti potessero rescindere il contratto alla fine della prima stagione pagando una clausola di un milione di euro”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Mi chiamo Luis… sono nato in Uruguay… sono sposato con mia moglie da dieci anni… ho tre figli… sono calciatore professionista”: è una parte dell’esame farsa di Luis Suarez presso l’Università per Stranieri di Perugia. La prova è stata ripresa da una microtelecamera nell’ambito dell’indagine condotta dalla procura del capoluogo umbra. Suarez si è presentato con magliettina bianca, jeans e scarpe da tennis. “Ciao, tutto bene?” chiede Suarez. “Tutto bene”, la risposta. Si vede l’attaccante compilare un modulo con i dati anagrafici. “Possiamo cominciare l’esame” gli dice uno degli esaminatori: “da quanto gioca con il Barcellona?” una delle domande, “sei anni” la risposta. “E nel tempo libero cosa le piace fare?” è un’altra delle domande. “Mi piace stare con la mia famiglia, gioco alla play station con i miei figli”, la risposta. In basso il VIDEO dell’esame farsa di Suarez ripreso da una telecamera nascosta.

E’ arrivata la sentenza della Corte d’appello della Federcalcio sul caos tamponi in casa Lazio e sulla violazione dei protocolli Covid. Nel dettaglio il presidente biancoceleste Claudio Lotito è stato squalificato per 12 mesi, mentre in precedenza il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare aveva inflitto al numero uno 7 mesi di inibizione e 12 mesi ai medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia: l’accusa era quella di violazione delle norme federali e la mancata osservanza dei protocolli sanitari vigenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).