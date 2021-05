Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il Verona si prepara per la partita del campionato di Serie A contro il Crotone, ma nel frattempo deve fare i conti con una brutta situazione extra-calcistica. Nel dettaglio il presidente Maurizio Setti è indagato dalla Procura di Bologna per appropriazione indebita e autoriciclaggio: è scattato il sequestro per 6,5 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta della somma illecitamente sottratta alle casse della società calcistica e impiegata per ristrutturare un’altra società per impedire il fallimento. “Al termine di una complessa indagine avviata alla fine del 2020 e coordinata dai Magistrati della locale Procura della Repubblica – Dott. Francesco CALECA (Procuratore Aggiunto) e Dott.ssa Elena CARUSO (Sostituto Procuratore), i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno sottoposto a sequestro preventivo, su provvedimento del G.I.P. del Tribunale – Dott. Sandro PECORELLA, disponibilità per un valore di 6,5 milioni di euro riconducibili a un noto imprenditore modenese, patron della squadra di calcio di “Serie A” Hellas Verona Football Club S.p.A., indagato per appropriazione indebita e auto riciclaggio”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

L’Inter continua a dominare in campionato, ma deve fare i conti con problemi fuori dal campo. E’ scoppiato un altro caso che riguarda una festa abusiva organizzata in hotel. I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa a Milano durante il compleanno di Lukaku: il calciatore belga era in compagnia di altre 23 persone, presenti anche Hakimi, Young e Perisic. Tutti verranno sanzioni per il mancato rispetto delle norme Covid. L’episodio si è verificato alle 3 di notte ed i militari della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione del 112. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Cristiano Ronaldo è legato da un contratto con la Juventus fino al 2022. L’obiettivo del portoghese è continuare a vincere con il club bianconero, ma molto dipenderà dalle scelte della dirigenza nelle prossime settimane: dall’allenatore fino alle mosse di calciomercato. Il suo desiderio è quello di tornare allo Sporting Lisbona, la conferma è arrivata da mamma Dolores Aveiro ai microfoni di TVI: “Cristiano? Gli parlerò e lo convincerò a tornare, l’anno prossimo giocherà allo stadio Alvalade. Sono felice per il titolo della squadra, e ora proverò a convincerlo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).