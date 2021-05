Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata: la Uefa ha aperto un’indagine su Juventus, Barcellona e Real Madrid per quanto riguarda la Superlega, i club rischiano l’esclusione dalle coppe per le prossime due stagioni. “In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli ispettori disciplinari e etici della UEFA sono stati oggi incaricati di condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA da parte di Real Madrid CF, FC Barcelona e Juventus FC in relazione al cosiddetto progetto Superlega”. Il comunicato continua: “Ulteriori informazioni a riguardo saranno rese disponibili a tempo debito”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono già arrivate tantissime offerte per Gigi Buffon, dall’Italia e dall’estero. In Serie A la squadra che ha già fatto un tentativo è stata l’Atalanta, i tifosi della Lazio si sono attivati per provare a convincere il portiere, voci anche sul Genoa. Buffon ha già preso una decisione, non indosserà una maglia diversa da quella della Juventus in Serie A. Una scelta personale di un grandissimo professionista che è legato ai colori bianconeri. L’estremo difensore sta invece valutando le proposte dall’estero, in particolar modo dalla Mls. Una decisione arriverà entro le prossime settimane ma la volontà di Gigi è chiara: o l’estero o il ritiro dal mondo del calcio giocato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arrivano accuse gravi da parte del figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari. Il 16enne Achille ha postato sul suo profilo foto e video in cui mostra una maglietta insanguinata, lividi sul corpo: il giovane ha denunciato un’aggressione da parte della Polizia. “Mi hanno picchiato e mi hanno perforato il timpano, mi devo operare. Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).