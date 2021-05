Le notizie del giorno, Juve e Milan a rischio esclusione. Il ritorno di Allegri e Spalletti, malore per Casillas

Tutte le notizie del giorno sul calcio italiano ed estero, tantissime novità nelle ultime ore. Due squadre in Serie A sono pronte a cambiare allenatore: Juventus e Napoli. Entrambe sono concentrate sul finale di stagione e sulla qualificazione alla prossima Champions League, ma la decisione è stata già presa, con Pirlo e Gattuso sarà addio. La Juventus è già indirizzata sul nome del sostituto, si tratta del ritorno di Massimiliano Allegri. Il Napoli sta valutando alcuni nomi dall’estero, ma alla fine potrebbe decidere per una soluzione italiana: il nome è quello di Luciano Spalletti, pronto a tornare in corsa dopo l’esperienza sulla panchina dell’Inter. Il futuro di Pioli al Milan dipenderà dalla qualificazione in Champions League, mentre non dovrebbero esserci ribaltoni alla Lazio con la conferma di Simone Inzaghi. Qualche dubbio in più su Gasperini, il Tottenham ha messo nel mirino l’allenatore dell’Atalanta. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ancora paura per l’ex portiere Iker Casillas. Lo spagnolo è stato trasportato in ospedale a causa di un malore improvviso, sono in corso nuovi accertamenti. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Hola, ha accusato un forte dolore al petto mentre giocava a padel, successivamente è stato trasportato all’ospedale universitario Quiron de Madrid. E’ stato dimesso dopo un giorno di osservazione ed è stato escluso un altro infarto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Il calciatore del Lecce Marco Mancosu ha affrontato una battaglia molto più importante di quella sportiva. Il giocatore ha annunciato di aver avuto un tumore, poi l’operazione e la guarigione. La conferma è arrivata direttamente dal diretto interessato, attraverso un lungo post su Instagram. La squadra è sempre stata al suo fianco e l’obiettivo adesso è quello di festeggiare la Serie A. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continuano ad arrivare delle indiscrezioni che riguardano la Superlega. Il progetto della nuova competizione è naufragato dopo il dietrofront delle squadre inglesi, mentre altri club non hanno deciso per il passo indietro e rischiano tantissimo. Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona potrebbero essere escluse dalle coppe europee per due anni: è quanto riferito dal network Espn. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).