Le notizie del giorno, la follia del padre di Scamacca. Il valzer di panchine e il futuro di Buffon

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il futuro di Gennaro Gattuso dovrebbe essere lontano dal Napoli. I contatti con la Fiorentina sono veri, si era parlato anche di progetti ma Ringhio ha rimandato tutto al termine della stagione. E nelle ultime ore sono emerse situazioni interessanti che hanno fatto saltare il banco. La prima porta alla Juventus, il nome di Gattuso non è in pole per la panchina dei bianconeri ma è una pista comunque da seguire. Ma soprattutto Gattuso è finito nel mirino della Lazio: il rinnovo con Simone Inzaghi è sempre più incerto e Lotito potrebbe pensare ad un cambio con Ringhio in pole per iniziare un nuovo interessante progetto. E la Fiorentina valuta soprattutto Juric del Verona. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Episodio incredibile che si è verificato nella giornata di ieri a Trigoria. Verso le 19.30 Emiliano Scamacca, il padre di Gianluca è entrato al centro sportivo con una spranga e ha danneggiato le auto di alcuni dirigenti giallorossi, forse quelle di Tiago Pinto, Lombardo e De Sanctis. Anche i ragazzi del settore giovanile si sono spaventati. L’intervento della Polizia ha evitato pesanti conseguenze. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono arrivate interessanti indicazioni dalla compagna Ilaria D’Amico, la presentatrice ha parlato a Rai Radio 1 nella trasmissione “Un giorno da pecora” ha parlato del futuro di Buffon.“Sul futuro di Buffon non pongo veti. Diciamo che se dovessi votare io sceglierei l’estero. Gigi è un bagaglio impegnativo per giocare in Italia ma allo stesso tempo capisco che per un italiano la Serie A ha un fascino maggiore”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).