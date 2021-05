Le notizie del giorno, la lite Cairo-Immobile. La guerra tra procuratori e le accuse a Bonucci

Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero, le ultime ore sono state scoppiettanti. E’ tensione altissima dopo il recupero del campionato di Serie A tra Lazio e Torino, sono volate accuse pesantissime tra il presidente Urbano Cairo e l’attaccante Ciro Immobile. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha permesso ai granata di conquistare la matematica salvezza, lo stesso attaccante biancoceleste ha sbagliato un calcio di rigore nel finale. Su Instagram è arrivato il primo messaggio di Immobile: “Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all’uomo che sono. Soprattutto se quest’ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi di aver giocato la partita con “il sangue agli occhi”, e altre cose riguardanti anche la gara d’andata di questo campionato disputata contro il Torino, arrivando perfino a dirmi che ho giocato quella gara positivo al COVID”. Poi è arrivata anche la risposta di Cairo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono arrivati anche i provvedimenti del giudice sportivo.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2021 ED AMMENDA DI € 5.000 00

TARE Igli (Lazio): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato con modi minacciosi il Direttore di gara che tentava di raggiungere, impedito nell’intento solo grazie all’intervento di altre persone, e per aver ripetutamente inveito nei confronti del medesimo urlando espressioni irriguardose; recidivo.

SQUALIFICA A TUTTO IL 24 MAGGIO 2021

VAGNATI Davide (Torino): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ scoppiata una vera e propria guerra tra procuratori che potrebbe portare alcune conseguenze. I dettagli sono stati svelati da ‘Il Messaggero’. Secondo la denuncia di Assoagenti, Alessandro Lucci attraverso il difensore della Juventus praticava “attività di disturbo su altri calciatori per indurli a lasciare il loro rappresentante, trasferendo la procura a sé”. La procedura era sempre uguale: messaggi, promesse di contratti migliori e la maglia della Nazionale. Il compito di Bonucci era quello di fare pressione sui compagni di squadra per passare alla WSA e non sarebbe stato l’unico ad averlo fatto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).