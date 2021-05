Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Non si placano le polemiche dopo il battibecco tra Juric ed il giornalista di Sky Ugolini al termine della partita del campionato di Serie A tra Napoli e Verona. Anche il Verona è uscito allo scoperto attraverso un comunicato ufficiale: “Il Presidente Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di Napoli-Verona”. Si sono scatenati anche i social. In particolar modo sono arrivati tantissimi messaggi dei tifosi della Juventus, i bianconeri si sono qualificati in Champions League proprio grazie al pareggio del Verona contro il Napoli. Altri tifosi hanno invece minacciato Zaccagni. “Marcisci a Verona che a Napoli non ti vogliamo”, si legge. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Napoli ha deciso di puntare per la prossima stagione su un allenatore giovane e ambizioso, ma già con una discreta esperienza a livello internazionale. Il presidente De Laurentiis ha subito messo nel mirino Sergio Conceicao, il tecnico ha eliminato la Juventus agli ottavi di Champions League con il Porto mentre in campionato ha chiuso la stagione al secondo posto. E’ già andato in scena un incontro tra le parti ed è stato raggiunto l’accordo. La definitiva fumata bianca è attesa già nei prossimi giorni, poi l’ufficialità. Si preannunciano novità anche dal calciomercato con alcuni fedelissimi che potrebbero seguire l’ex centrocampista nella nuova esperienza al Napoli. (LA NOTIZIA NEL DETTAFGLIO).

Secondo quanto riporte ‘Repubblica’, l’allenatore Antonio Conte, il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti e il presentatore Paolo Bonolis, sono stati identificati dalle forze dell’ordine all’uscita dal ristorante dell’ex capitano a Milano “Botinero” per aver violato il coprifuoco di 15 minuti. Sarebbe stato un cliente del locale a segnalare la presenza dei tre con la app YouPol. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).