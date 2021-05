Le notizie del giorno, lite in casa Juventus. McBurnie picchia un tifoso, il futuro di Buffon e Cristiano Ronaldo

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. La sconfitta contro il Milan potrebbe portare pesantissime conseguenze in casa Juventus. Il rapporto tra Nedved e Paratici è sempre stato buono, ma nelle ultime ore qualcosa si è rotto. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i due sono stati pizzicati mentre discutevano a voce piuttosto alta fuori dallo Stadium, si è affrontato l’argomento del futuro di Andrea Pirlo. Paratici è stato il primo ad avanzare i dubbi sull’attuale allenatore, già dalla sconfitta contro il Benevento e dopo il ko contro il Milan avrebbe chiesto l’esonero immediato con l’idea di affidare la panchina a Tudor. Nedved invece non ha voluto abbandonare il progetto iniziato pochi mesi fa e dopo un confronto con Agnelli è stata decisa la conferma di Pirlo. L’addio con Paratici al termine della stagione è inevitabile, ma anche Pirlo dovrebbe essere sollevato dall’incarico dopo la partita contro il Bologna, nonostante la pressione di Nedved. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un bruttissimo episodio si è verificato nei giorni scorsi e riguarda il mondo del calcio. Il protagonista in negativo è stato l’attaccante dello Sheffield United, Oliver McBurnie. Nel dettaglio il calciatore ha aggredito un passante di 21 anni, la scena è stata ripresa dal cellulare del tifoso ed in poco tempo ha fatto il giro del web. Il giocatore è stato arrestato e la conferma è arrivata direttamente dalla polizia del North Yorkshire. Il giovane ha subito lesioni al volto e l’episodio si sarebbe verificato poco prima delle 20.30 di sabato a Knaresborough. Anche lo Sheffield sta indagando sull’accaduto, McBurnie ha chiuso in anticipo la stagione a causa di un infortunio. In basso il VIDEO dell’aggressione.

Gigi Buffon annuncia l’addio alla Juventus, è giunta al capolinea l’esperienza del portiere con i colori bianconeri. Un’avventura piena di soddisfazioni e qualche delusione, più la breve parentesi con il Psg prima di tornare alla Juventus. In un’intervista a beIN Sports Buffon ha confermato il divorzio con il club bianconero. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più incerto ma potrebbe essere lontano dalla Juventus. La stagione dei bianconeri non è stata all’altezza, quella del portoghese altalenante. Il contratto è in scadenza nel 2022 ma l’addio potrebbe materializzarsi già in estate. Una soluzione interessante porta al Psg, anche Neymar ha chiamato il portoghese. “Voglio giocare con lui”, ha confessato il talento brasiliano del Psg in un’intervista rilasciata al magazine GQ. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).