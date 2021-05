Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere, le ultime ore sono state scoppiettanti. La partita tra River Plate e Santa Fe si è conclusa sul risultato di 2-1. Per la squadra di Harold Rivera è stata una figuraccia con pochi precedenti, non è riuscita a conquistare un risultato positivo contro una squadra in emergenza totale e ha realizzato solo un gol ad un centrocampista adattato in porta. L’inizio di partita del River Plate è stato veramente incredibile, la squadra di Gallardo si è portata in doppio vantaggio dopo appena 6 minuti con le reti messe a segno da Angileri e Julian Alvarez. La reazione del Santa Fe è arrivata troppo tardi, Osorio ha accorciato le distanze al 73′ ma il gol non è servito a conquistare un risultato positivo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il pezzo pregiato del calciomercato è sicuramente l’attaccante Aguero. Il Kun è in scadenza di contratto con il Manchester City e anche i Citizen hanno confermato l’addio al termine della stagione. Secondo voci provenienti dalla Spagna il calciatore avrebbe raggiunto l’accordo con il Barcellona per un biennale a cifre molto importanti e potrebbe prendere il posto di Griezmann, l’ex Atletico Madrid è infatti in uscita. I tifosi blaugrana pensano in grande grazie alla coppia d’attacco tutta argentina formata con Leo Messi, ma il futuro della Pulce non è stato ancora definito. L’accordo sul rinnovo non è stato ancora raggiunto ed il tempo stringe. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una nuova indagine sul calcio italiano e che riguarda ancora una volta gli arbitri. Il mondo del pallone deve fare i conti con gravissimi problemi dal punto di vista economico, ma gli scandali sono ormai all’ordine del giorno. Nel dettaglio la Procura federale della Figc è attiva per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. Si è mossa anche la Figc in seguito ad una segnalazione ed è stata portata avanti un’indagine interna per provare a fare luce sulla situazione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).