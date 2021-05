Le notizie del giorno, Raiola manda una mail alla Juventus. Il casting della Lazio e il futuro di Buffon

Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero, le ultime ore sono state scoppiettanti. Sono tre i nomi che circolano con insistenza nell’ambiente Lazio. Il primo è sicuramente Maurizio Sarri, uno degli allenatori più importanti rimasti in circolazione. L’ex Juventus ha intenzione di tornare subito in corsa e sta valutando la proposta di Lotito, lunedì andrà in scena un incontro importante. Sono due gli ostacoli: l’aspetto economico ma anche tecnico. L’altra soluzione porta a Villas-Boas, reduce dall’esperienza al Marsiglia. E’ stato allenatore di squadre importanti, il suo curriculum è da allenatore di primissimo livello. Infine un nome a sorpresa: Andrea Pirlo. L’ex centrocampista è finito nel mirino anche del Sassuolo, la pista biancoceleste per il momento rappresenta solo una suggestione. In corsa anche Italiano dello Spezia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono due le squadre che hanno fatto passi in avanti per Donnarumma: si tratta di Barcellona e Juventus. Secondo quanto riporta ‘Il Giornale’ l’agente Mino Raiola ha inviato una mail pec informando la Juventus sulla possibilità di tesserare Donnarumma a un prezzo di stipendio decisamente inferiore rispetto alle cifre anche proposte dal Milan. Donnarumma sarebbe disposto ad accettare un contratto da 6 milioni di euro pur di vestire la maglia bianconera. Si tratta di una notizia sorprendente che ha fatto infuriare ancora di più i tifosi del Milan. Sono in corso valutazioni in casa Juventus che può già contare su un portiere di assoluto livello con Szczesny. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sul futuro di Gigi Buffon. Il portiere ha comunicato l’addio alla Juventus, si è conclusa una storia d’amore bellissima. L’estremo difensore adesso sta valutando il futuro, l’intenzione sembra quella di continuare per un’altra stagione ma solo dietro un progetto ambizioso, ma non è completamente da escludere il ritiro dal calcio giocato. La conferma è arrivata direttamente dall’estremo difensore in una lunga intervista a JTV. “Ho bisogno di staccare e mettere nel mio serbatoio energie nuove. Non voglio pentirmi di qualunque scelta farò. Sono felicissimo, non chiedo di meglio. Posso anche smettere, penso di aver fatto abbastanza nella mia carriera. So che devo migliorare ancora alcune cose come persona, ma sono contento di come sono venuto fuori come uomo. Se non fossi stato soddisfatto di me come persona, non sarei stato felice”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).