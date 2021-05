Le notizie del giorno, Zaniolo sfotte la Lazio. Bonolis punzecchia la Juve, il gol di Alisson

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Grandissima prestazione della Roma che ha riscattato in parte una stagione deludente. L’obiettivo della squadra di Fonseca è quella di concludere il campionato al settimo posto e dovrà stare attenta dall’assalto del Sassuolo. I giallorossi hanno meritato la vittoria, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol messi a segno da Mkhitaryan e Pedro. I calciatori si sono scatenati al termine della partita e anche per i tifosi è stata grande festa. Un post di Zaniolo ha creato grande discussione, lo sfottò contro la Lazio non è passato inosservato: “ciao belli, due pere”, ha scritto il giallorosso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus ha conquistato tre punti molto importanti per la corsa Champions League, i bianconeri sono ancora in vita e si giocheranno tutto nell’ultimo match. La partita contro l’Inter si è conclusa sul risultato di 3-2, non sono mancate le emozioni e le polemiche. Proprio gli episodi arbitrali hanno scatenato tante reazioni, anche quelle di Paolo Bonolis a margine dell’evento “Tennis & Friends” sul momento del tennis italiano e intervistato da Elisabetta Esposito: “ha twittato bene Mourinho, la storia non cambia”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Epilogo clamoroso nella giornata di oggi in Premier League, in particolar modo la partita tra West Bromwich e Liverpool ha regalato tantissime emozioni. La squadra di Klopp ha vinto in trasferta ed è tornata prepotentemente in corsa per la Champions League dopo la sconfitta del Chelsea contro l’Arsenal. West Brom in vantaggio con Robson-Kanu dopo 15 minuti, al 33′ è Salah a siglare il pareggio. La sfida sembra indirizzata verso il risultato di 1-1, fino al 95′ quando è Alisson a siglare il gol del definitivo 1-2. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).