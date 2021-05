Serie A, ultime ore bollenti a Milano: la situazione su Conte, Donnarumma e Ibrahimovic

Le ultime ore sono state bollenti a Milano, il tema più caldo è stato quello di Antonio Conte. E’ ufficiale il divorzio tra l’allenatore e l’Inter. “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club”.

Novità anche sul fronte Donnarumma. Anche Paolo Maldini ha confermato l’addio al Milan. “Gigio è stato un protagonista e un leader. Si deve dare rispetto per quello che ha fatto. Non ha mai mancato di rispetto al Milan e gli auguro il meglio per il prosieguo della carriera. Purtroppo, a volte, le strade si dividono”.

Nel frattempo l’Uefa ha multato Zlatan Ibrahimovic e il Milan per “interesse finanziario”. Le sanzioni, rispettivamente di 50mila e 25mila euro, sono arrivate per aver violato il codice etico in quanto co-proprietario del marchio “betherd.com. “Il presidente dell’organo d’appello UEFA ha preso oggi la decisione di multare il signor Zlatan Ibrahimovic di 50.000 € per aver violato l’articolo 12 (2) (b) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), ovvero per avere un interesse finanziario in una società di scommesse”.

“Il presidente dell’organo d’appello UEFA ha inoltre emesso a Ibrahimovic una direttiva volta a cessare l’associazione del giocatore con la società di scommesse in questione”. Infine: “Il presidente dell’organo di appello UEFA ha deciso di ammonire e multare l’AC Milan di € 25.000 per aver violato l’articolo 12 (2) (b) della UEFA DR (in connessione con l’articolo 8 della UEFA DR) per il suo giocatore, il signor Zlatan Ibrahimovic, con un interesse finanziario in una società di scommesse”.