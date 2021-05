Liga spagnola, i risultati dell’ultima giornata: l’Atletico Madrid è campione, piange il Real. Classifica e verdetti

Emozioni incredibili per la corsa al titolo nell’ultima giornata della Liga spagnola, è successo veramente di tutto nel derby di Madrid per il titolo tra Atletico e Real. Il primo posto è della squadra di Simeone, si tratta dell’undicesimo nella storia dei Colchoneros. Il Valladolid sfiora l’impresa e passa in vantaggio con Plano, nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto con Correa e Suarez. Successo in rimonta del Real Madrid contro il Villarreal ma non basta. Il Barcellona vince contro l’Eibar. Betis e Sociedad in Europa League, il Villarreal in Conferenza League, retrocesse Huesca, Valladolid e Eibar.

Liga spagnola, i risultati dell’ultima giornata

CELTA VIGO-BETIS 2-3

EIBAR-BARCELLONA 0-1

ELCHE-BILBAO 2-0

HUESCA-VALENCIA 0-0

OSASUNA-REAL SOCIEDAD 0-1

REAL MADRID-VILLARREAL 2-1

VALLADOLID-ATLETICO MADRID 1-2

LA CLASSIFICA