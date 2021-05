Liga spagnola, è testa a testa Atletico-Real Madrid: il calendario a confronto a 180 minuti dal termine

Gli ultimi 180 minuti si preannunciano di fuoco. La Liga spagnola è entrata nella fase decisiva e per la corsa al titolo ormai è testa a testa tra Atletico Madrid e Real Madrid. I Blancos non mollano di un centimetro, nella giornata di ieri hanno vinto nettamente sul campo del Granada, il risultato di 1-4 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La squadra di Zidane si è trovata in doppio vantaggio nel primo tempo con Modric e Rodrygo, il gol di Molina ha riaperto la partita ma Odriozola e Benzema hanno chiuso il discorso. Sembra fuori dalla corsa il Barcellona, il pareggio contro il Levante rischia di diventare fatale, i punti di svantaggio dalla vetta sono 4, -2 dal Real Madrid.

Liga il calendario a confronto

ATLETICO MADRID 80 PUNTI – E’ tutto nelle mani dell’Atletico Madrid che è sempre più vicino ad un risultato sorprendente. Il successo casalingo contro il Real Sociedad ‘rischia’ di diventare decisivo, i Colchoneros hanno superato forse l’avversario più insidioso. Il calendario è nel complesso favorevole: l’Atletico Madrid affronterà prima l’Osasuna che non ha grossi obiettivi, poi il Valladolid in corsa per la salvezza ma nettamente inferiore e che all’ultima giornata potrebbe essere già retrocesso.

ATLETICO MADRID-OSASUNA

VALLADOLID-ATLETICO MADRID

REAL MADRID 78 PUNTI – Le ultime partite sono state positive ma il pareggio contro il Siviglia rischia di diventare pesantissimo per la corsa al titolo. La prestazione sul campo del Granada è stata convincente ma dovrà confermarsi anche nelle prossime due partite contro Bilbao e Villarreal, sfide da non sottovalutare.

BILBAO-REAL MADRID

REAL MADRID-VILLARREAL

BARCELLONA 76 PUNTI – I pareggi contro Atletico Madrid e Levante sono stati deludenti, in particolar modo la prestazione nell’ultimo match. Le chance di vincere la Liga sono bassissime, rischia di tirarsi fuori dalla corsa già dalla prossima partita. Il calendario è comunque favorevole, ma sei punti non dovrebbero bastare.