Liga spagnola, prima l’inferno poi il Paradiso: l’Atletico vince nel finale, il Real non molla

Giornata incredibile in Liga spagnola, il penultimo turno è stato veramente thriller e ha visto continui ribaltoni di classifica per quanto riguarda la vetta. Brutta prestazione dell’Atletico Madrid che ha rischiato di complicare tutto, la squadra di Simeone ha vinto solo nel finale contro l’Osasuna. Vantaggio ospite con Budimir, poi il pareggio siglato da Renan Lodi, all’88’ è Suarez a siglare il gol del 2-1.

Il Real Madrid vince contro il Bilbao grazie a Nacho, ma l’eventuale successo nell’ultimo match contro il Villarreal rischia di essere inutile. L’Atletico Madrid dovrà vincere contro il Valladolid per essere sicuro del titolo. Sconfitta per il Barcellona contro il Celta Vigo, non basta l’iniziale vantaggio di Messi (1-2).

LA CLASSIFICA