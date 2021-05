Ligue 1, il Lilla supera l’ostacolo più pericoloso: il sogno si avvicina sempre di più

Il Lilla si conferma ad altissimi livelli e ha dimostrato di essere una squadra veramente eccezionale. Il titolo francese è sempre più vicino, il Psg rischia di doversi accontentare del secondo posto. La stagione della squadra di Pochettino può diventare ‘drammatica’, dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League rischia di fallire anche l’obiettivo campionato.

Il Lilla ha infatti superato l’ostacolo più importante, la squadra di Galtier ha vinto sul campo del Lens, una squadra in lotta per l’Europa. Ad aprire le marcature è stato Yilmaz, padroni di casa in 10 per l’espulsione di Michelin, ancora Yilmaz e Jonathan David chiudono i conti. Finisce 0-3, il Psg costretto a vincere contro il Rennes. Ma il Lilla è sempre più vicino al titolo, nelle ultime due partite affronterà avversari senza grossi obiettivi: il St.Etienne e l’Angers.