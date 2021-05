Lo sfogo di De Laurentiis jr. contro la Juventus, ma è un fake

Si alza la tensione per la qualificazione alla prossima Champions League. Si preannuncia una corsa bellissima per gli ultimi tre posti con tante squadre in corsa per lo stesso obiettivo. Tra queste ci sono anche Napoli e Juventus, nell’ultimo turno i bianconeri hanno vinto in rimonta contro l’Udinese mentre gli azzurri non sono andati oltre il pareggio contro il Cagliari. Il Napoli ha protestato tantissimo con l’arbitro Fabbri per il gol annullato a Osimhen per un fallo del nigeriano su Godin. Anche alcune decisioni in Udinese-Juventus hanno fatto discutere, il riferimento è alla decisione di Chiffi che ha assegnato una punizione per un fallo discutibile su Cuadrado in Udinese-Juventus, dall’azione è nato poi il rigore del pareggio trasformato da Cristiano Ronaldo.

Sul web sta circolando la notizia di uno sfogo del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis contro la Juventus. “A noi un gol regolare non convalidato. A loro, come al solito, un gol convalidato non regolare… che tristezza”, si legge. “Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo della SSC Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, l’utilizzo della VAR. E poi? Accade l’impossibile. Mazzoleni al bar o al Var?”, è un altro messaggio. Si sono scatenate tantissime reazioni, ma le frasi non sono state pronunciate da De Laurentiis, si tratta di un fake.