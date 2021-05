Sorpresa Locatelli, può lasciare l’Italia: “sono pronto per un’esperienza all’estero”

Manuel Locatelli si è confermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato di Serie A, si tratta di un calciatore completo ed in grado di fare la differenza anche in un grande club. L’obiettivo adesso è quello di completare al meglio la stagione: il Sassuolo è stato protagonista di un rendimento eccezionale e l’obiettivo è quello di concludere il campionato al settimo posto.

Poi dovrà rinunciare a calciatori chiave e tra questi ci sarà anche Locatelli. La conferma è arrivata dal diretto interessato, intervistato da “L’Equipe” ha fornito indicazioni sul futuro: “sono aperto ad esperienze fuori dall’Italia perché ci sono treni che passano una volta sola e vanno presi, anche se ti portano in un paese straniero. Vedere Verratti, Florenzi e Kean imporsi al Psg fa venire voglia di provare questa esperienza. Ormai il Psg è allo stesso livello degli altri, è un top club mondiale. Oltre agli italiani ci sono anche Neymar e Mbappé, che sono fra i cinque migliori giocatori al mondo. Il Psg è un grande club e ovviamente la città è molto bella”.