Milan, il futuro di Donnarumma: la Juventus, il Barcellona e le commissioni di Raiola

E’ sempre più delicata la situazione il casa Milan per quanto riguarda il futuro del portiere Donnarumma. Il club rossonero è concentrato sul finale di stagione, l’obiettivo fondamentale è quello di conquistare la qualificazione in Champions League e si giocherà tutto nella partita di campionato contro l’Atalanta. La squadra di Pioli non può permettersi di fallire sia dal punto di vista economico che da quello sportivo. La dirigenza rossonera si è mossa bene nelle ultime sessioni e si è assicurata calciatori di ottimo livello e anche giovani con margini di miglioramento. L’intenzione è quella di chiudere altri colpi in estate.

La questione Donnarumma

La questione più spinosa in casa Milan è quella legata al portiere Donnarumma. L’estremo difensore si è confermato uno dei migliori in circolazione ed il contratto è in scadenza a giugno, i rossoneri rischiano di perdere il portiere a parametro zero. I contatti tra il Milan e Donnarumma sono stati continui: molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, ma anche l’aspetto economico preoccupa. L’estremo difensore chiede 10 milioni di euro a stagione, più le commissione al procuratore Raiola (circolano voci di una richiesta da 20 milioni!). Sono due le squadre in pole in caso di addio: Juventus e Barcellona con i bianconeri alla ricerca del nuovo Buffon nonostante il buon rendimento di Szczesny. Ma l’occasione Donnarumma è davvero ghiotta.