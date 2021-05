Milan, l’ombra di Sarri su Pioli: decisiva la qualificazione in Champions League

Sarri è rimasto deluso dalla decisione della Roma di affidarsi a José Mourinho per la prossima stagione, ma potrebbe consolarsi con la panchina del Milan. E’ pronto a prendere il via un vero e proprio valzer di allenatore che riguarda il campionato di Serie A, ma prima le squadre dovranno concentrarsi sul finale di stagione con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi. I rossoneri sono in netta difficoltà, anche il quarto posto è a serio rischio e sarebbe un danno economico molto importante. Il club rossonero è passato da lottare per il titolo a rischiare anche il quarto posto. Sono in corso valutazioni anche per la prossima stagione e le ultime partite saranno decisive.

Il futuro di Pioli e l’idea Sarri

Stefano Pioli ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, soprattutto nella prima parte è stato protagonista di un percorso veramente eccezionale. Poi ha dovuto fare i conti con un calo di condizione e con l’assenza di calciatori importanti nel periodo chiave, la situazione si è complicata tantissimo. L’ex Fiorentina si giocherà tutto nelle prossime partite ed un ribaltone non è completamente da escludere. Il mercato può infatti regalare l’occasione Sarri, l’ex Juventus è libero di trovarsi una nuova squadra dopo l’esperienza in bianconero ed il dietrofront della Roma, con i giallorossi la trattativa era in stato avanzato poi il cambio di strategia ha sorpreso tutti: la Roma ha scelto Mourinho. E Sarri aspetta il Milan, altrimenti accetterà una nuova esperienza all’estero.