Il Milan rinuncia a Donnarumma: è fatta per Maignan, tutto sul nuovo portiere e le cifre dell’accordo

Svolta sul calciomercato del Milan. Il club rossonero ha deciso di non aspettare più Donnarumma, il portiere per la prossima stagione sarà Mike Maignan. La stagione della squadra di Stefano Pioli è stata molto positiva, il secondo posto in classifica apre prospettive molto interessanti e l’obiettivo è almeno quello di confermarsi. Il Milan ha fatto il massimo per accontentare Donnarumma dal punto di vista economico ma la trattativa è sembrata subito in salita. La richiesta del portiere era di 10 milioni, ma l’ostacolo principale è sempre stato quello delle commissioni richieste da Raiola. Il futuro di Donnarumma potrebbe essere alla Juventus.

Chi è Mike Maignan

Il Milan ha deciso di tutelarsi e ha chiuso la trattativa con Mike Maignan del Lilla, si tratta di un portiere molto forte che ha dimostrato di essere pronto per altissimi livelli. Mike Maignan è un calciatore francese, portiere del Lilla e della nazionale francese. Si tratta di un classe 1995 e quindi con una discreta esperienza nel mondo del calcio. E’ cresciuto nelle giovanili del Psg, nel 2013 ha firmato il primo contratto da professionista, non ha però giocato in prima squadra. Nel 2015 viene acquistato dal Lilla e firma un contratto quinquennale, termina la prima stagione in anticipo a causa di un infortunio alla spalla. Nelle stagioni successive si conferma come un portiere affidabile. E’ reduce dalla vittoria del campionato francese e la sua porta è stata quella meno battuta di tutto il campionato. Adesso il Milan che ha sborsato 12 milioni di euro più bonus, per il francese un triennale da 2,8 milioni.