Napoli, De Laurentiis deluso: il presidente annuncia il divorzio con Gattuso

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Napoli, la conferma è arrivata direttamente dal presidente De Laurentiis. Delusione per la squadra azzurra che ha fallito la qualificazione in Champions League dopo il pareggio casalingo contro l’Hellas Verona.

“Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis”, è il messaggio pubblicato sul profilo Twitter.