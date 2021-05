Napoli, De Laurentiis sulla panchina: “Conceicao non è nella lista, sarà un allenatore italiano”

“Sergio Conceição non sarà il nuovo allenatore del Napoli”. E’ quanto confermato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Maisfutebol, sito sportivo portoghese. Sulle voci di accordo con Conceicao: “è completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli lo abbiamo già trovato e lo annunceremo tra una settimana”. Il numero uno dei partenopei ammette però di aver parlato con Jorge Mendes: “Jorge è un vero amico. Abbiamo avuto diverse conversazioni negli ultimi tre mesi e lui ha proposto tre o quattro allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Sergio Conceicao”.

Poi sono arrivate conferme a rtp.pt: “Non è vero che arriva Conceicao? No, non è vero. Non ho mai parlato con lui, mai negoziato, mai. Vogliamo un allenatore italiano, abbiamo alcune alternative. Decideremo in 20 giorni. Perché non Conceicao? Perchè non è nella mia lista, è un buon allenatore ma vogliamo un allenatore italiano”.