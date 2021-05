Napoli, sarà un allenatore… Italiano: piace il tecnico dello Spezia, ma in pole c’è Spalletti

“Sarà un allenatore italiano”, è quanto confermato dal presidente De Laurentiis che si è sbilanciato sulla panchina del Napoli. Sembrava fatta per l’arrivo di Sergio Conceicao, il numero uno del club azzurro ha però smentito la trattativa. La dirigenza si è messa subito alla ricerca del sostituto di Gennaro Gattuso: Ringhio è stato autore di una buona stagione ma la mancata qualificazione in Champions League e qualche contrasto con la dirigenza ha obbligato al divorzio. Il Napoli può contare su una squadra forte, il presidente De Laurentiis è pronto ad annunciare il nuovo allenatore.

Napoli, la situazione in panchina

Il Napoli segue ormai da tempo Vincenzo Italiano, il tecnico è stato autore di una stagione molto importante sulla panchina dello Spezia. E’ riuscito a raggiungere la salvezza, un traguardo meritato dopo una prima parte di stagione sorprendente. Ma il tecnico in pole è Luciano Spalletti. Sono andati in scena alcuni incontri negli ultimi giorni tra la dirigenza ed il tecnico ex Inter che ha intenzione di tornare in panchina. C’è la volontà di Spalletti di sposare il progetto del Napoli ed è stata raggiunta anche l’intesa di base. Ma non c’è nulla di scontato come dimostrato anche con Conceicao. Spalletti è in pole per la panchina del Napoli, poi Italiano.