Ufficiale, Palacio lascia il Bologna: dubbi sul futuro dell’attaccante

Adesso è anche ufficiale: Rodrigo Palacio non sarà più un calciatore del Bologna. Si è conclusa una stagione comunque all’altezza per il club rossoblu che ha chiuso il campionato al dodicesimo posto. Nel complesso è stato un torneo all’altezza, c’è solo un pò di delusione per le ultime prestazioni. Si è confermato un calciatore leader Rodrigo Palacio, ufficializzato l’addio al Bologna.

“Dopo 132 presenze e 20 gol distribuiti nelle ultime quattro stagioni, Rodrigo Palacio termina l’avventura in rossoblù. Il Bologna desidera ringraziare Rodrigo per il contributo straordinario offerto al Club dentro e fuori dal campo in questi anni insieme, augurandogli le ulteriori gioie sportive che un professionista del suo calibro merita”, si legge sul sito del Bologna.

Ancora incerta la decisione dell’attaccante, sono in corso valutazioni se continuare a giocare in un’altra squadra oppure abbandonare il mondo del calcio giocato.