Percassi jr. spaventa il Milan: “giocheremo da Atalanta”

Si gioca l’ultima giornate del campionato di Serie A, è bagarre per gli ultimi due posti di Champions League. L’Atalanta è già sicura della qualificazione, ma dovrà mantenere il secondo posto in classifica. Sarà dunque una partita vera come conferma l’amministratore delegato Luca Percassi.

“Sono dispiaciuto di non aver vinto la Coppa Italia, ma la prossima stagione avremo la Champions a Bergamo davanti al nostro pubblico. Per noi i trofei sono questi, esserci qualificati per la terza volta consecutiva dopo aver terminato la corsa ai quarti col Psg e agli ottavi col Real Madrid. Per il secondo posto l’Atalanta contro il Milan farà l’Atalanta. In questo seguiamo il mister. Quando mio padre ricomprò la società (nel 2010, ndr) il suo sogno era di fare dieci anni di fila in serie A: siamo una realtà medio-piccola, il secondo posto attuale ce lo siamo conquistato col lavoro ed è stata una fatica bestiale”.