Roma, c’è anche Belotti nella lista della spesa di Mourinho

La stagione della Roma può essere già considerata in archivio, l’unico obiettivo è quello di mantenere la settima posizione dall’assalto del Sassuolo. Già si pensa al mercato ed il nome interessante è quello del Gallo Belotti. Il rendimento è stato deludente, in campionato ha fallito la qualificazione in Champions League mentre in Europa League è stata eliminata in semifinale dal Manchester United. Fonseca ha dimostrato di essere un buon tecnico, ma ha commesso errori nella fase calda della stagione. La decisione della dirigenza è stata quella di concludere il rapporto con il portoghese, al suo posto è stato scelto Josè Mourinho.

La nuova Roma

Lo Special One non ha bisogno di presentazioni, è ancora uno dei migliori allenatori in circolazione: i tifosi giallorossi sono al settimo cielo e aspettano con ansia l’inizio della nuova stagione. Sono già andati in scena contatti tra Mourinho e la dirigenza per valutare le mosse di calciomercato della prossima stagione, le richieste dell’allenatore sono chiare. Una situazione ancora da valutare è quella che riguarda il ruolo di centravanti. Dzeko è un grandissimo attaccante, il ribaltone in panchina ha cambiato le strategie e il bosniaco potrebbe anche rimanere. Ma non sono da escludere colpi di scena e la Roma sta valutando altri nomi: il più importante è quello che porta a Belotti. Il Gallo ha dimostrato di essere pronto per una grande squadra, il Torino chiede tra i 40 ed i 50 milioni di euro e nella trattativa potrebbero rientrare anche delle contropartite.