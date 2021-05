Roma, Fonseca rischia l’esonero immediato: già pronto il traghettatore

La stagione della Roma è sempre più deludente. I giallorossi sono praticamente fuori dall’Europa League ed in campionato il rendimento non è stato all’altezza. In Serie A la squadra di Fonseca occupa la settima posizione e deve stare attenta dall’assalto del Sassuolo. Si sta per concludere una delle stagioni più brutte per la Roma, le premesse di inizio stagione non sono state rispettate, addirittura la squadra è stata anche in lotta per lo scudetto poi il crollo in classifica. Fonseca ha dimostrato di essere un buon allenatore, ma le ultime settimane sono state da dimenticare. Il rapporto con la squadra non è più idilliaco ed il portoghese è finito nel mirino per l’atteggiamento troppo offensivo in occasione dell’andata di semifinale contro il Manchester United, in particolar modo sul risultato di 1-2.

La panchina della Roma

Al termine della stagione Fonseca saluterà certamente la Roma, ma l’addio potrebbe verificarsi a stagione in corso. E’ andato in scena un incontro tra l’allenatore e la dirigenza, la Roma si aspetta una reazione già dalle prossime partite. Non saranno concesse altre figuracce contro i Red Devils, la squadra dovrà dimostrare carattere. Iniziano a circolare tanti nomi sul possibile traghettatore fino al termine della stagione: la soluzione più probabile porta a Fabrizio Piccareta tecnico dell’Under 17. Nel corso della sua carriera si è messo in mostra anche all’estero grazie ad alcune esperienze in Inghilterra, Portogallo e Finlandia. L’occasione di allenare la Roma sarebbe veramente ghiotta.