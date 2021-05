Roma-Lazio 2-0, le pagelle: Fonseca condanna Inzaghi, i biancocelesti sono fuori dalla Champions

Un derby è sempre un derby. La stagione della Roma non è stata positiva, ma i giallorossi hanno giocato con il massimo impegno contro i rivali di sempre. La Lazio si conferma in un periodo poco entusiasmante, è quanto emerso anche dalle pagelle. Brutto passo falso dei biancocelesti che sono praticamente fuori dalla lotta alla Champions League, nel complesso la stagione è stata positiva. Sono mancati i sussulti nella fase calda, ma sono state gettate le basi per il futuro. Prova d’orgoglio per la Roma che si conferma al settimo posto, decide un gol di Mkhitaryan dopo 42 minuti. Partita sottotono per i biancocelesti. Al 77′ la chiude Pedro, espulso Acerbi. Finisce 2-0, Lazio fuori dalla Champions.

Roma-Lazio, le pagelle

Roma (4-3-3):

Fuzato voto 6.5: salva il risultato nel primo tempo con una bellissima parata di Luis Alberto. Si conferma anche nella ripresa.

Karsdorp voto 6.5: partita completa del terzino sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Mancini voto 6.5: è il leader della coppia di centrali, guida bene la retroguardia.

Ibanez voto 5.5: sbaglia nei primi minuti, viene anche sostituito per infortunio.

Bruno Peres voto 5: il giallo dopo 16 minuti condiziona la partita, viene sostituito.

Cristante voto 6: si fa vedere anche nella metà campo avversaria, pericoloso con tiri da lontano.

Darboe voto 6.5: prestazione sorprendente per il giovane centrocampista che gioca con personalità.

Pellegrini; voto 6: è sempre una spina nel fianco per gli avversari, dimostra qualità.

Mkhitaryan voto 7: si fa trovare pronto in occasione del gol del vantaggio.

Dzeko voto 7.5: grandissima giocata in occasione del gol di Mkhitaryan.

El Shaarawy voto 6: non è ancora nella migliore condizione, ma dimostra grande sacrificio.

A disp.: Farelli, Mirante, Juan Jesus,

Pedro voto 7: entra nella ripresa e si inventa il gol del raddoppio.

Villar 6, Santon 6, Reynolds, Borja Mayoral s.v., Kumbulla 6.5, Pastore, Zalewski. All.: Fonseca.

Lazio (3-5-2):

Reina voto 6: non sembra responsabile in occasione del gol di Mkhitaryan.

Marusic voto 6: partita prettamente difensiva, non commette grave errori.

Acerbi voto 4: sbaglia sul gol del vantaggio della Roma, forse il primo grave errore. Espulso nel finale.

Radu voto 5: in difficoltà contro gli attaccanti della Roma.

Lazzari voto 6.5: è uno dei più positivi, non si ferma un attimo. Spinge anche nella metà campo avversaria.

Milinkovic Savic voto 6: la qualità è sempre altissima, ma non riesce ad essere concreto.

Leiva voto 6: qualche buona giocata, si prende la responsabilità di tanti palloni.

Luis Alberto voto 6: è quello che può accendere la luce. Va vicino al gol, poi poco altro.

Lulic voto 6: tanto impegno, ma poca qualità. Lascia il campo al 59′.

Muriqi voto 5.5: parte ancora dal primo minuto, non risponde presente.

Immobile voto 5.5: non sembra nella migliore condizione dal punto di vista fisico, non è pericoloso.

A disp.: Strakosha, Alia, Luiz Felipe 6, Patric, A. Pereira 5.5, Correa, Parolo, Escalante, Caicedo 6, Cataldi, Akpa Akpro s.v., Fares 6. All.: S. Inzaghi.