Roma, lo staff di Mourinho: subito Samuel e in futuro De Rossi?

La Roma ha affidato la panchina a José Mourinho, si tratta di una decisione a sorpresa ma che ha portato grandissimo entusiasmo nella Capitale. Il favorito sembrava Maurizio Sarri, poi il blitz della dirigenza giallorossa che ha raggiunto l’accordo con lo Special One. La squadra è reduce da una stagione veramente deludente, in campionato occupa la settima posizione e non ha possibilità di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions, in Europa League ha pochissime chance di raggiungere la finale dopo la debacle nell’andata della semifinale contro il Manchester United (6-2). L’obiettivo sarà quello di alzare l’asticella e ottenere almeno la qualificazione in Champions League.

Lo staff di Mourinho

La Roma sta lavorando per costruire una squadra competitiva e Mourinho avrebbe chiesto già alcuni calciatori. Sono in arrivo novità anche sul fronte dello staff tecnico. E’ certa la presenza del preparatore atletico Carlos Lalin, ci sarà anche il match analyst Giovanni Cerra. L’intenzione è quella di affidarsi ad una figura con un passato in giallorosso, nello staff dovrebbe entrare Walter Samuel, ora con l’Argentina di Lionel Scaloni. In futuro potrebbe essere contattato anche l’ex centrocampista Daniele De Rossi. I tifosi sono sempre più in estasi in vista di una stagione che preannuncia grande spettacolo, la Roma può tornare grande grazie ad una dirigenza forte è che punta ad alzare almeno un trofeo.