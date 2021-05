Il calcio italiano si è svegliato con uno scandalo che riguarda il mondo degli arbitri, potrebbero arrivare dei seri provvedimenti. Sono stati aperti due fascicoli in seguito alla denuncia dei due ex arbitri di Serie B, Daniele Minelli e Niccolò Baroni, secondo quanto emerso sarebbero stati manomessi i giudizi dei direttori di gara in alcune partite del campionato di Serie B per manipolare dismissioni e promozioni.

L’AIA ha deciso di uscire allo scoperto attraverso un comunicato ufficiale. “Siamo a conoscenza del procedimento in questione relativo alla stagione sportiva 2019/2020. La nuova governance, in collaborazione con la Figc, si è infatti fin da subito messa a disposizione della procura federale, per fornire tutti gli atti e gli elementi necessari agli accertamenti”.

Il comunicato conclude: “Eventuali provvedimenti saranno immediatamente assunti all’esito della chiusura indagini”.