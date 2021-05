Sono state comunicate date ed orari dell’ultima giornata del campionato di Serie A, la stagione è arrivata nella fase finale. In particolar modo sono quattro le partite molto interessanti: Torino-Benevento, Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna Juventus. La 38esima giornata deciderà la seconda, la terza e la quarta classifica con la squadra di Gasperini già sicura della qualificazione in Champions League, in più bisognerà decidere l’ultima squadra retrocessa, una tra Benevento e Torino.

Serie A, date e orari della 38esima giornata

Sabato 22 Maggio ore 20.45

CAGLIARI-GENOA

CROTONE-FIORENTINA

SAMPDORIA-PARMA

Domenica 23 maggio ore 15

Inter-Udinese

Domenica 23 maggio ore 20.45