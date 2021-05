Serie A, il valzer di panchine: passa tutto da Allegri, la situazione

In Serie A continua a tenere banco il valzer allenatori. Le ultime ore sono state caldissime in casa Inter, è andato in scena il divorzio ufficiale tra i nerazzurri e Antonio Conte, l’ex Ct della Nazionale lascia dopo aver vinto lo scudetto. Alla base dell’addio il ridimensionamento imposto dalla dirigenza a causa dei gravi problemi dal punto di vista economico con la cessione di qualche big. Conte è un allenatore vincente e non ha accettato la proposta. L’Inter è alla ricerca di un sostituto all’altezza, il candidato principale è sfumato: Simone Inzaghi ha infatti rinnovato con la Lazio fino al 2024 e sarà ancora una bandiera del club biancoceleste.

Serie A, tutto su Allegri

Tutto ruota su Massimiliano Allegri, il livornese è il vero pezzo pregiato degli allenatori. Il suo futuro è diviso tra Italia e Spagna, il tecnico è nel mirino di Juventus, Inter e Real Madrid. La situazione sembra indirizzata, ma non sono da escludere colpi di scena. Zidane ha comunicato la volontà di lasciare il Real ed i Blancos sembrano indirizzati su Antonio Conte. L’Inter ha fatto una proposta interessante ad Allegri, ma l’allenatore è vicino al ritorno alla Juventus. L’idea della Vecchia Signora è abbastanza chiara: o Allegri o Pirlo. E L’Inter? Sono diversi i nomi in ballo, da Mihajlovic a Fonseca, difficile Sarri, infine come pista dall’estero occhio a Conceicao. Il Napoli ha scelto Spalletti, con Italiano prima alternativa.

Il possibile giro di allenatori