Il ritorno di Mourinho alla Roma ha aperto un vero e proprio valzer di allenatori che è pronto a coinvolgere anche altre squadre del campionato di Serie A. Si tratta di una vera e propria mossa a sorpresa del club giallorosso che si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione, l’obiettivo minimo è quello di conquistare almeno la qualificazione alla prossima Champions League. Sembrava fatta per l’arrivo nella capitale di Maurizio Sarri, l’ex Juventus dovrà individuare un’altra squadra. A questo punto sembra molto probabile un futuro all’estero ed in particolar modo un ritorno in Premier League: l’Arsenal sembra la squadra in grado di convincere l’ex Napoli.

Il valzer di panchina in Serie A

Altre due squadre pronte a cambiare allenatore sono Juventus e Napoli. Entrambe sono concentrate sul finale di stagione e sulla qualificazione alla prossima Champions League, ma la decisione è stata già presa, con Pirlo e Gattuso sarà addio. La Juventus è già indirizzata sul nome del sostituto, si tratta del ritorno di Massimiliano Allegri. Il Napoli sta valutando alcuni nomi dall’estero, ma alla fine potrebbe decidere per una soluzione italiana: il nome è quello di Luciano Spalletti, pronto a tornare in corsa dopo l’esperienza sulla panchina dell’Inter. Il futuro di Pioli al Milan dipenderà dalla qualificazione in Champions League, mentre non dovrebbero esserci ribaltoni alla Lazio con la conferma di Simone Inzaghi. Qualche dubbio in più su Gasperini, il Tottenham ha messo nel mirino l’allenatore dell’Atalanta.