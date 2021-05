La 37esima giornata del campionato di Serie A è stata importantissima per gli obiettivi di Champions League, in particolar modo si è complicata la posizione del Milan che rischia una clamorosa beffa. La squadra di Stefano Pioli non è andata oltre il pareggio contro il Cagliari, nonostante la salvezza già conquistata i sardi hanno giocato con il coltello tra i denti. E’ ancora pienamente in corsa la Juventus, reazione della squadra di Andrea Pirlo che tra mille polemiche ha avuto la meglio dell’Inter con il risultato di 3-2. Si conferma in grandissima forma il Napoli che ha sbancato Firenze, è fuori dalla corsa al quarto posto la Lazio dopo la pesante sconfitta nel derby contro la Roma.

Serie A, la corsa Champions League

ATALANTA 78 PUNTI – L’Atalanta è già sicura delle qualificazione in Champions League, ma con ogni probabilità proverà a vincere anche contro il Milan. I motivi sono due: una questione di prestigio ma anche economica. L’Atalanta non ha mai chiuso un campionato di Serie A al secondo posto, da non sottovalutare l’aspetto economico con un incremento di 5 milioni di euro tra secondo e quarto posto (20 milioni contro 15).

ATALANTA-MILAN

MILAN 76 PUNTI – E’ stato anche in lotta per vincere lo scudetto, adesso rischia di rimanere fuori anche dalla Champions League. Il rendimento nelle ultime partite non è stato positivo e l’Atalanta sembra superiore sia dal punto di vista tecnico che fisico. Il rimpianto è tanto per non aver chiuso i conti nel match contro il Cagliari.

ATALANTA-MILAN

NAPOLI 76 PUNTI – La squadra di Gennaro Gattuso ha superato l’ostacolo più pericoloso, la Fiorentina. Gli azzurri si sono confermati in grandissima forma e sono i principali candidati a staccare il pass per la Champions League. Il Napoli affronterà in casa il Verona, una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato.

NAPOLI-VERONA

JUVENTUS 75 PUNTI – Sembrava praticamente fuori dai giochi, ma le ultime prestazioni hanno rilanciato i bianconeri. La squadra di Pirlo è reduce da due vittorie contro Sassuolo e Inter, nell’ultimo match affronterà una squadra senza obiettivi, il Bologna.