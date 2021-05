Gli ultimi 180 minuti del campionato di Serie B si preannunciano scoppiettanti. Il campionato cadetto continua a regalare tantissime emozioni e le ultime due giornate saranno decisive per gli obiettivi di promozione diretta, playoff e playout. L’ultima giornata ha regalato la promozione dell’Empoli, gli azzurri sono stati protagonisti di una stagione veramente entusiasmante e si sono dimostrati la squadra più forte del campionato. E’ bagarre per decidere il secondo posto, sono tre le squadre in corsa: Salernitana, Monza e Lecce. Tante squadre in corsa anche per definire la griglia dei playoff.

La corsa Serie A, il calendario a confronto

SALERNITANA 63 PUNTI – E’ tutto nelle mani degli uomini di Castori che con due vittorie sarebbero in Serie A. La stagione della squadra può essere considerata sicuramente sorprendente, nel corso della stagione è riuscita ad essere costante e ha messo in mostra calciatori interessanti. Nel prossimo match affronterà l’Empoli, già promosso in Serie A. Nell’ultima sfida trasferta contro il Pescara con la compagine di Grassadonia che potrebbe essere aritmeticamente in Serie C.

SALERNITANA-EMPOLI

PESCARA-SALERNITANA

LECCE 61 PUNTI – Era la principale candidata alla vittoria finale, poi gli ultimi due passi falsi contro Cittadella e Monza hanno complicato tantissimo la situazione. E’ la squadra con maggiore potenzialità, ma anche quella con più passaggi a vuoto. Ha bisogno di 6 punti, ma potrebbero non bastare. Affronterà la Reggina, una squadra in lotta per i playoff e l’Empoli già promosso.

LECCE-REGGINA

EMPOLI-LECCE

MONZA 61 PUNTI – E’ in grande ripresa dopo 3 vittorie consecutive ed i rimorsi sono tantissimi a causa di qualche passo falso inaspettato, in particolar modo il ko contro l’Ascoli rischia di risultare decisivo. Anche in questo caso saranno necessari 6 punti contro Cosenza e Brescia.