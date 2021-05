Sorteggi playoff Serie C, tutti gli accoppiamenti della fase finale

La stagione in Serie C è entrata nella fase decisiva. Nella giornata di ieri si è giocato il primo turno della fase finale e si sono registrate anche eliminazioni pesantissime come quelle di Palermo e Bari. E’ stato sorteggiato il secondo turno, si preannunciano partite scoppiettanti. In campo le squadre qualificate dal primo turno (Albinoleffe, Avellino, Feralpisalò, Renate e Sudtirol) e le tre squadre che si sono piazzate al secondo posto al termine della regular season (Alessandria, Catanzaro e Padova).

Playoff Serie C, secondo turno nazionale

Feralpisalò-Alessandria

Renate-Padova

Avellino-Sudtirol

Albinoleffe-Catanzaro

(andata 30 maggio; ritorno 2 giugno)